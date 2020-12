C'est tendu à Arsenal !

Sorti du Big Four anglais depuis la saison 2016/2017, Arsenal se contente ces dernières années de la bataille pour accrocher une place qualificative en Ligue Europa. Un triste constat pour les fans des Gunners nostalgiques de l’ère Wenger. Mais cette saison, le club londonien pourrait terminer dans le ventre mou de la Premier League, dans l’indifférence générale. Voire pire. Battus à domicile par la modeste formation de Burnley (0-1), 18e et relégable au coup d’envoi, les Londoniens pointent ce matin à une piètre quinzième place au classement.

Les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang sont encore loin du fond du classement, (5 points d’avance sur le 18e), mais la qualité de jeu affichée par les hommes de Mikel Arteta inquiète. Et pas qu’un peu. Pourtant, à l’issue du match, le coach espagnol refusait de céder à la panique. « Je ne dirais pas que c’est de la panique. Nous voyons à l’entraînement leur manière de faire et l’énergie qu’ils mettent. C’était pareil ce soir. Je vois des leaders mais encore une fois, nous avons perdu le match. Nous avons donné à l’adversaire une chance et dans le football, tout est une question d’opportunités. »

Tout va mal

Mais chez les Gunners, la situation est bel et bien tendue. Surtout pour Arteta, alors que le premier anniversaire de son mandat arrive. Censé incarner le renouveau et arrivé à l’Emirates avec l’étiquette flatteuse d’adjoint de Pep Guardiola, l'Espagnol était attendu comme l’homme pouvant redonner de la joie par le jeu. Résultat : Arsenal vient d’encaisser quatre revers de suite à domicile en championnat, une première depuis 1959. Sous les ordres d’Arteta, Arsenal cumule d’ailleurs les « mauvais » records.

Le Daily Mail nous rappelle ainsi que ses hommes ont reçu pas moins de six cartons rouges (en Premier League), sans oublier les sept revers lors des douze premiers matches de Premier League, et les premières défaites à domicile contre Wolverhampton et Burnley depuis 1978 et 1974. Offensivement, là aussi le constat est parlant : 1 but inscrit lors des 5 derniers matches de championnat. Enfin, Metro nous apprend qu'Arteta n’adresserait plus la parole à David Luiz depuis l’accrochage entre le Brésilien et Dani Ceballos. Une ambiance difficile à laquelle s’ajoutent des rumeurs insistantes sur un possible licenciement d’Arteta, un an à peine après son arrivée.