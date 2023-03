PSG : quels entraîneurs reste-t-il pour succéder à Christophe Galtier ?

La suite après cette publicité

La nouvelle a laissé tout le monde bouche bée. Alors que Christophe Galtier est toujours l’entraîneur du Paris Saint-Germain, malgré la deuxième moitié de saison très compliquée du club de la capitale et une nouvelle élimination prématurée en Ligue des Champions, le Bayern Munich, lui, ne plaisante pas. Deuxième du classement de Bundesliga (1 point derrière le Borussia Dortmund), qualifié pour les quarts de finale de la coupe aux grandes oreilles et de la coupe d’Allemagne, le géant bavarois est encore en lice pour réaliser le triplé. Mais à Munich, pas de place pour les sentiments.

Tuchel n’est plus disponible

Presque deux ans après avoir été arraché des griffes du RB Leipzig en échange d’un chèque de 25 M€, Julian Nageslmann a été débarqué de son poste d’entraîneur du Bayern. Une immense surprise pour la planète football. Comme souvent, quand le Bayern prend une grande décision, il ne traine pas pour faire repartir la machine. Nagelsmann à peine viré, c’est Thomas Tuchel qui prendra place sur le banc de touche. Libre de tout contrat depuis son limogeage par Chelsea en début de saison, l’Allemand a été engagé jusqu’en 2025. Une nomination qui fait déjà effet boule de neige en Europe.

Tout d’abord du côté de Tottenham. Les Spurs ont acté le départ d’Antonio Conte et pensaient le remplacer par Tuchel. Ce dernier était même en négociations avancées avec le club londonien d’après les médias anglais. La décision du Bayern a donc mis un sacré coup de canif aux plans des Spurs. Vers qui vont-ils se tourner ? Les coaches de renom disponibles ne sont pas légion. Justement, cette question risque de se poser aussi pour le PSG. Même s’il parvient à décrocher le onzième titre de champion de l’histoire des Rouge et Bleu, Christophe Galtier se sait très menacé. Pour beaucoup, le Marseillais devrait être débarqué. Mais pour mettre qui ?

Vers un casse-tête pour le PSG ?

Tuchel était dans le viseur de Nasser Al-Khelaïfi et Paris semblait disposé à le faire revenir en faisant son mea culpa. Cette piste est désormais à enterrer. Comme toujours, le nom de Zinedine Zidane est évoqué. Nous vous l’avons déjà révélé, le champion du monde 98 est le rêve de l’émir du Qatar, mais ZZ semble encore très loin de la porte d’Auteuil. D’autant qu’en Espagne, le départ quasi certain de Carlo Ancelotti au Brésil rouvre en grand la porte du Real Madrid au Français. Pour la presse madrilène, Zidane est d’ailleurs la priorité de Florentino Pérez pour un deuxième come-back après celui en 2019. Moins ronflant que Zidane, mais peut-être plus populaire chez les supporters parisiens, Thiago Motta a également été évoqué. L’ancien milieu de terrain du PSG entraîne aujourd’hui Bologne (9e de Serie A) et son profil est très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi.

Ancien coach des U19 parisiens (2018-2019), l’Italien se verra-t-il enfin confier les rênes de l’équipe première ? Son manque d’expérience pourrait ne pas suffire aux yeux de l’émir. Qui reste-t-il alors ? Si Pep Guardiola a prolongé avec Manchester City, Jürgen Klopp traverse une période compliquée avec Liverpool. Mais peut-il être tenté par un club nettement plus instable ? Rien n’est moins sûr, mais l’Allemand en imposerait à un vestiaire francilien très difficile à gérer. D’ailleurs, deux noms sont régulièrement cités lorsqu’il s’agit d’évoquer le retour de l’ordre au PSG : Antonio Conte et José Mourinho. Ces deux-là sont des entraîneurs à poigne, mais en termes de jeu, il faudra repasser. À moins d’aller toquer à la porte du tout nouveau chômeur Nagelsmann ? Tottenham serait déjà sur le coup. Bref, le jeu des chaises musicales est lancé et il n’est pas exclu que cela finisse par profiter à Christophe Galtier.