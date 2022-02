Cristiano Ronaldo va discuter de son avenir avec Jorge Mendes

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo prenait tout le monde à court l'été dernier en retournant dans le club qui l'avait fait éclore aux yeux du monde : Manchester United. Arrivé gamin puis reparti en tant que Ballon d'Or, il était revenu avec le statut de légende absolue du football. Tout avait bien commencé puisqu'il enchainait les buts en début de saison, mais au fur et à mesure, il s'est mis au diapason d'une équipe en manque de repère. Il reste actuellement sur une série de cinq matchs sans marquer, et se dirige tout droit vers une saison blanche.

A 37 ans, le quintuple Ballon d'Or sait qu'il est proche de la fin de carrière et il ne souhaite pas gâcher ses dernières saisons. Ainsi, The Daily Star annonce que le Portugais devrait avoir une réunion avec son agent, Jorge Mendes, lorsqu'il se rendra au Portugal pour rejoindre l'équipe nationale à l'occasion des barrages de la Coupe du Monde. La légende du Real Madrid souhaiterait connaître l'identité du futur entraîneur des Red Devils, lui qui n'est pas un grand fan de Ralf Rangnick, avant de prendre la décision ou non de quitter le club. Il aimerait tout de même être informé de ses différentes options en cas de départ de Manchester.