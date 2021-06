Georginio Wijnaldum explique pourquoi il a préféré le PSG au Barça

La suite après cette publicité

Les Pays-Bas retrouvent enfin la scène internationale. Absents de l'Euro 2016 puis de la Coupe du Monde 2018, les Hollandais démarrent cet Euro 2020 face à l'Ukraine demain. Traditionnelle conférence de presse oblige, un joueur néerlandais s'est présenté et pas des moindres pour les fans du PSG, puisqu'il s'agissait de Georginio Wijnaldum (30 ans). Nouveau Parisien, le milieu de terrain, qui s'est engagé officiellement il y a deux jours, est revenu sur son mercato et les tractations dont il a fait l'objet.

Il explique notamment qu'il a été à deux doigts de s'engager avec le FC Barcelone, pensant même que le transfert était bouclé, avant de finalement filer en France contre toute attente. «Juste avant la fin du championnat, le Barça est devenu très concret. Je pensais y aller. Mes agents y sont allés, il y a eu des réunions. J'admets que je gagne plus au PSG, mais ce choix n’est pas seulement une question d'argent», reconnaît le joueur qui a signé jusqu'en 2024 avec le club français.

Wijnaldum pensait même rejoindre le Barça

«J'ai négocié avec Barcelone pendant quatre semaines mais malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à un accord, affirme un Wijnaldum transparent sur son avenir. Le Paris Saint-Germain a été plus rapide et plus décisif. Et le projet qu'ils ont là-bas m'attire vraiment. C'était un choix difficile. Je dois dire que je pensais aussi que j'irais à Barcelone, aussi parce qu'à l'époque Barcelone était le seul club qui était vraiment intéressé. Mais nous ne nous sommes pas entendus et avec le PSG, nous avons réussi.»

Alors que le Barça avait pris de l'avance dans le dossier, le PSG a réalisé une "remontada" dans les négociations, proposant le double du salaire à l'ancien de Liverpool (entre 8 et 10 M€ par an selon les sources). «J'ai fait un choix différent, ce qui a été très difficile. On parle de deux très grands clubs, mais je suis très heureux d'avoir arrangé cela avant le début de l'Euro. Pour un tel tournoi, vous devez être concentré sur ce que vous avez à faire. » Sa sélection ne dira pas le contraire, elle qui n'a plus brillé depuis longtemps.