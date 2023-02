Saudi Pro League : Cristiano Ronaldo marque son premier but et sauve Al Nassr

Troisième match pour Cristiano Ronaldo avec son nouveau club d’Al Nassr et premier but pour lui. Après la défaite en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie Saoudite face à Al Ittihad la semaine dernière, la formation de Rudi Garcia a arraché le match nul dans les dernières secondes 2-2 ce vendredi soir en Championnat face à Al-Fateh. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo perdent la tête du championnat.

C’est l’ancien du FC Barcelone Cristian Tello qui avait ouvert le score pour Al-Fateh avant que Talisca, l’homme fort d’Al Nassr, n’égalise avant la mi-temps. De son côté, Cristiano Ronaldo ne parvenait pas à se libérer. Il voyait son premier but être annulé pour une position de hors-jeu avant de voir l’une de ses frappes fracasser la barre. En deuxième période, les locaux prenaient l’avantage grâce à l’international algérien Sofiane Bendebka. Et dans les ultimes secondes du match, Al Nassr obtenait un penalty. Le tireur attitré Talisca l’offrait à Cristiano Ronaldo. Le Portugais ne tremblait pas et ouvrait enfin son compteur. Mais il permettait surtout à Al Nassr de prendre un point dans cette rencontre. L’aventure saoudienne de Cristiano Ronaldo est enfin lancée.

