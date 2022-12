Brésil - Corée du Sud : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Suite des huitièmes de finale de la Coupe du monde ce lundi, avec un duel fort intéressant entre le Brésil et la Corée du Sud. Les Auriverdes s'établissent dans un 4-2-3-1 avec Alisson Becker dans les cages derrière Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva et Danilo. Le double pivot est assuré par Lucas Paqueta et Casemiro. Seul en pointe, Richarlison est soutenu par Raphinha, Neymar et Vinicius Junior.

De leur côté, les Guerriers Taeguk optent pour un 4-2-3-1 où Seung-gyu Kim officient comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Moon-hwan Kim, Min-jae Kim, Young-gwon Kim et Jin-Su Kim en défense. Dans l'entrejeu, In-beom Hwang et Woo-young Jung sont associés alors qu'Hee-chan Hwang, Jae-Sung Lee et Heung-min Son évoluent un cran plus haut. Le rôle de buteur est assuré par Gue-sung Cho.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Brésil : Alisson – Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo – Paqueta, Casemiro – Raphinha, Neymar, Vinicius Jr. – Richarlison

Corée du Sud : S. Kim – Mo. Kim, Mi. Kim, Y. Kim, J. Kim – I. Hwang, W. Jung – H. Hwang, J. Lee, H. Son – G. Cho

