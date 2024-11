EdF : Noël le Graët répond à l’attaque de Kylian Mbappé

Lorsqu’il s’en était violemment pris à Zinedine Zidane au moment de prolonger Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Noël Le Graët avait provoqué une vive réaction de Kylian Mbappé. « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça », avait posté le Bondynois sur son compte X.

Depuis, l’ancien président de la FFF a été interrogé sur cette sortie. Et s’il dit ne pas en vouloir à l’attaquant, NLG n’a pas pu s’empêcher de réaffirmer qu’il avait eu raison. «Non, et Kylian est un énorme joueur et un garçon remarquable, encore jeune. Vous savez, j’ai une très longue expérience dans le foot. Quand vous êtes patron, tout le monde ne vous aime pas. C’est normal qu’il y ait des petits accrochages ou des choses qui ne plaisent pas. Mais j’ai toujours gagné, en fait», a-t-il confié à Ouest France.