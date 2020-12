Barça-Levante : les compositions officielles !

Après le derby de la capitale espagnole entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid (2-0), hier soir, le FC Barcelone n'a plus le droit à l'erreur en Liga s'il veut continuer de croire au titre. Dixièmes et sur un revers à Cadix, les Blaugrana reçoivent une équipe de Levante dans la zone rouge, qui a concédé 5 matches nuls lors de ses 6 dernières rencontres (21h, à suivre en direct sur notre site). Pour ce match comptant pour la 13e journée de Liga, Ronald Koeman a choisi de faire confiance à ses tauliers.

Le Néerlandais propose un 4-2-3-1 avec Ter Stegen dans les buts. Devant lui, une charnière centrale composée de Lenglet et Araujo. Alba et Dest dans les couloirs. Au milieu de Jong et Busquets sont alignés avec Griezmann en numéro 10. Coutinho et Messi sur les côtés et Braithwaite à la pointe de l'attaque. Du côté de Levante, Paco Lopez choisit d'aligner un 4-3-3 avec Aitor au poste de gardien. Une défense à quatre, donc, avec de gauche à droite Clerc, Postigo, Vezo et Coke. Vukcevic en pointe basse du milieu, entouré par Mickaël Malsa et Melero. Enfin, une attaque où l'on retrouve Roger en pointe avec Dani Gomez et De Frutos sur les côtés.

Les compositions officielles

Barça : ter Stegen - Dest, Araujo, Lenglet, Alba - Busquets, de Jong - Messi, Griezmann, Coutinho - Braithwaite

Levante : Aitor - Coke, Vezo, Postigo, Clerc - Malsa, Vukcevic, Melero - de Frutos, Roger, D.Gomez