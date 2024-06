CdM 2030 : le Maroc répond à l’Espagne sur le pays hôte de la finale

Il y a quelques jours, la presse madrilène révélait que la FIFA poussait pour voir l’Espagne accueillir la finale du Mondial 2030 dans le nouveau Santiago Bernabeu. Pour rappel, cette édition se déroulera dans trois pays : l’Espagne, le Portugal et le Maroc. Dans ce sens, le Maroc s’était aussi lancé dans de grands travaux avec la construction du plus grand stade du monde à Casablanca pour 2030 (115 000 places) et avec la volonté d’accueillir la finale forcément.

Et devant les informations de Marca expliquant que la FIFA avait une préférence pour l’Espagne, le président de la fédération marocain Faouzi Lekjaa a tenu à calmer la chose rappelant qu’il manquait beaucoup d’étapes avant de décider de qui organisera la finale. «Aucune décision n’a été prise. Le Maroc lui-même n’a pas décidé s’il souhaite obtenir la finale ou le match d’ouverture. Le Maroc n’a pas encore tranché. Il a les arguments suffisants pour obtenir ce qu’il décidera», a-t-il lancé à Média24. Le président de la FRMF a expliqué que la décision devra être validée par les trois pays d’abord. En cas de désaccord, la FIFA tranchera.