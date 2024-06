EdF : Aurélien Tchouameni répond aux critiques sur le niveau de jeu

Ce vendredi, l’équipe de France a été accroché par les Pays-Bas (0-0) offrant par la même occasion le tout premier match sans but de l’Euro 2024. Les Bleus n’ont toujours pas marqué dans la compétition puisque la victoire contre l’Autriche a été obtenue avec un CSC (seule équipe dans ce cas). Alors forcément, les critiques sur le niveau de jeu de l’équipe refont surface. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles ne semblent pas déranger les joueurs.

En conférence de presse ce dimanche, Aurélien Tchouameni a évoqué ce sujet. «Certains veulent gagner, bien jouer, bien jouer en gagnant… Moi je veux gagner, qu’on joue bien ou mal. On se rappellera plus du palmarès que de la manière de jouer. Il y a eu pas mal de bons résultats avec ce coach. Beaucoup de titres. C’est le plus important. On n’est peut-être pas l’équipe qui joue le mieux, mais on se retrouve souvent dans le carré final.»