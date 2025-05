Golden Boy 2025 : les 100 joueurs nommés sont connus

C’est la tradition désormais, à chaque fin de saison, le journal italien Tuttosport dévoile le nom des 100 joueurs pouvant gagner le Golden Boy. Récompense lancée en 2003, celle-ci récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans sur la saison écoulée. Ainsi on a vu certains grands noms comme Lionel Messi (2005), Sergio Agüero (2007) ou encore Kylian Mbappé (2017) remporter le trophée.

D’ailleurs la France dispose de trois vainqueurs avec le joueur du Real Madrid, mais aussi Paul Pogba en 2013 et Anthony Martial en 2015. Sur les dernières saisons, c’est plutôt l’Espagne et le FC Barcelone qui dominent avec Pedri en 2021, Gavi en 2022 et Lamine Yamal en 2024.

Pau Cubarsi favori, des Français en embuscade

Pour cette édition 2025, Lamine Yamal aurait pu être le large favori de la compétition, mais même s’il est nommé, il ne sera pas sacré. En conséquence, son coéquipier, le défenseur Pau Cubarsi fait figure de favori. Parmi les autres prétendants qui peuvent aussi l’emporter, on a deux Français du Paris Saint-Germain avec Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery.

Arsenal et l’Angleterre placent aussi deux solides candidats avec Myles Lewis-Skelly et Ethan Nwaneri. Il faudra aussi se méfier du défenseur espagnol Dean Huijsen qui a quitté Bournemouth pour le Real Madrid, de la pépite turque de la Juventus Kenan Yildiz ou encore du Portugais du Sporting CP Geovany Quenda. On notera aussi la présence de Monaco, très bien représenté avec les nominations de l’international marocain Eliesse Ben Seghir, mais aussi des prometteurs George Ilenikhena et Christian Mawissa.

Les 100 nommés du Golden Boy