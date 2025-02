Stade de Reims : Luka Elsner prend la porte

C’était un secret de polichinelle. Luka Elsner, qui a rejoint le Stade de Reims en provenance du Havre l’été dernier, était en grand danger. Largement dans le viseur de ses dirigeants, il a été démis de ses fonctions. Suite à un début d’année 2025 marqué par des performances décevantes (une victoire en Coupe de France, deux matchs nuls et trois défaites en Ligue 1), l’entraîneur franco-slovène se trouvait dans une position particulièrement précaire avant le match contre le FC Nantes. Face aux Canaris, sur la pelouse du stade Auguste Delaune, les Marnais ont chuté (1-2) et ont ainsi enchaîné une nouvelle désillusion. Actuellement classé à la 13ème place de Ligue 1, le Stade de Reims espérait beaucoup mieux cette saison.

Ce nouveau revers a encore plus fragilisé la position de Luka Elsner, plus que jamais sur la sellette. Après la rencontre, une scène a d’ailleurs interpellé plusieurs observateurs présents au stade Auguste Delaune. Alors que Yehvann Diouf initiait une prise de parole véhémente dès le coup de sifflet final, le coach rémois n’était lui pas présent au milieu du terrain, ni même à côté. Le président Jean-Pierre Caillot se trouvait en discussion sur le banc avec l’adjoint Samba Diawara, ce qui laissait déjà prsésager du mouvement à venir. Et c’est désormais bien confirmé : «Le Stade de Reims et Luka Elsner ont décidé de mettre fin à leur collaboration, avec effet immédiat. Le Club tient à remercier l’entraineur slovène pour son engagement au cours des 7 mois passés au SDR», est-il écrit dans le communiqué officiel.

Réagir avant de couler !

Pourtant la saison du Stade de Reims avait très bien débuté. A la 11ème journée de Ligue 1, après un succès précieux contre Le Havre (0-3) en Normandie pour ses retrouvailles avec le public du stade Océane, Luka Elsner semblait avoir trouvé son rythme de croisière. A cette époque, Reims était alors 7ème du championnat et pouvait rêver grand dans la course à l’Europe. Et depuis cette victoire le 10 novembre 2024, les troupes du natif de Ljubljana n’ont plus gagné une seule rencontre en Ligue 1. Symbole d’un manque criant de solutions.

En conférence de presse d’avant-match, Luka Elsner espérait une réaction contre Nantes : «Cette volonté de gagner doit nous habiter constamment, qui plus est à la maison. On doit mettre tous les ingrédients pour que ça se passe bien, et le premier critère, c’est l’énergie. Tout autre chose que livrer un combat n’est pas envisageable face à cette équipe de Nantes qui a un effectif de qualité. Il faudra aborder ce match avec humilité. Il faudra animer ce match dès le début, créer du dynamisme aux avant-postes et ne pas faire preuve de passivité». Malheureusement, aucune amélioration n’a eu lieu ce dimanche face à Nantes et l’épée de Damoclès est tombée.