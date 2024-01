Le président exécutif du Borussia Dortmund annonce son départ

https://www.bvb.de/News/Uebersicht/Der-BVB-Kader-fuer-das-Trainingslager-in-Marbella

Der BVB-Kader für das Trainingslager in Marbella

Wenn Borussia Dortmund am morgigen Mittwoch vom Flughafen Dortmund ins Trainingslager nach Spanien reist, werden 31 Spieler an Bord sein. Bis zum 9. Januar bereitet sich der BVB in Marbella auf die zweite Saisonhälfte vor.