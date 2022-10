Bayern : Leroy Sané s'est blessé

La suite après cette publicité

La tuile pour le Bayern Munich et Leroy Sané (26 ans). Buteur lors du festival bavarois contre Fribourg (5-0, 10e journée) en Bundesliga, l'Allemand est sorti à la 78e minute, remplacé par Mathys Tel. Son club a fait un communiqué sur la blessure de son attaquant. Les examens ont révélé une rupture de fibre musculaire à l'arrière de la cuisse gauche.

Véritable coup dur pour le champion d'Allemagne en titre et Sané, qui a mis dix buts et délivré six passes décisives en 16 matches toutes compétitions confondues cette saison. Sa durée d'indisponibilité n'a pas été précisée.