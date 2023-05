Chelsea : Emmanuel Petit choqué par l’ambiance sur le banc des Blues

La suite après cette publicité

Chelsea est en train de perdre complètement pied en cette fin de saison. Depuis l’arrivée de Franck Lampard sur le banc des Blues c’est bien simple, le club londonien a essuyé six revers de rang. Une situation qui devient intenable et qui met les nerfs de toute l’équipe à rude épreuve. En effet, les joueurs sur la touche se seraient disputés en deuxième période face à Arsenal comme l’a révélé Emmanuel Petit. «J’étais assez proche du banc de Chelsea et j’ai vu certains joueurs se disputer entre eux, surtout en deuxième mi-temps», a notamment confié l’ancien joueur de l’équipe de France avant de poursuivre sur l’attitude lamentable des Blues.

«Je suis très choqué par l’attitude des joueurs en première mi-temps, leur langage corporel, l’absence de réaction, de fierté, d’unité, d’amitié. Je me disais qu’on pouvait mettre 20 managers sur le banc, ça ne changerait rien pour l’instant. Les joueurs doivent d’abord faire le ménage dans le vestiaire et penser ensuite à l’entraîneur. Le meilleur des managers peut se retrouver sur le banc de touche, il n’obtiendra pas la bonne réponse, car il y a trop de joueurs. Il y a trop de joueurs. C’est un vrai gâchis et c’était embarrassant de voir Chelsea en première mi-temps et je suis désolé pour les fans», a conclu Emmanuel Petit après la nouvelle défaite face aux Gunners. Le message est passé.

À lire

Le PSG a-t-il eu raison de sanctionner Lionel Messi ?