Wilfried Zaha va bien quitter l’OL

Wilfried Zaha n’aura pas marqué l’OL de son empreinte, c’est le moins que l’on puisse dire. Débarqué à Lyon dans les dernières heures du mercato estival, l’Ivoirien de 32 ans n’est apparu qu’à 6 reprises sous le maillot rhodanien, pour 0 but et 1 passe décisive. Il n’a débuté qu’un seul match, face à Toulouse, en Ligue 1.

Dès lors, son départ était souhaité lors de ce mercato hivernal, et selon les informations de L’Equipe, il va bien casser son prêt avec l’OL. Zaha, qui appartient à Galatasaray, va être prêté pour 1 an et demi à Charlotte, club de MLS. Une bonne nouvelle aussi sur le plan financier pour le club rhodanien.