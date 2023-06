La Real Sociedad tacle Didier Deschamps

La suite après cette publicité

« Il a un parcours atypique, on le suivait depuis un moment. Ce n’est pas un joueur qui joue dans un grand club européen, et il ne prend pas beaucoup de place dans l’espace médiatique. Mais il est performant depuis plusieurs saisons. C’est son choix et je lui souhaite le meilleur avec la sélection espagnole. » En conférence de presse, Didier Deschamps a dit un mot sur Robin Le Normand, fraîchement naturalisé espagnol, comme avait pu le faire Aymeric Laporte, déçu de ne pas être considéré en équipe de France. Mais la déclaration du sélectionneur national n’a pas été grandement appréciée par la Real Sociedad, 4e de la dernière Liga.

Le club a posté un message de soutien à son défenseur de 26 ans. « Une des caractéristiques des champions est l’humilité. La Real a été championne et a eu de grands champions. Allez Real (en français), Allez Robin ! », peut-on lire. Le club basque sera en lice en Ligue des Champions la saison prochaine.

À lire

PSG : Édouard Michut voulait quitter Sunderland