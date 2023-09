Argentine : l’affirmation surprenante de Lionel Messi sur Cristian Romero

Après une expérience cataclysmique au PSG, Lionel Messi a pris un nouveau départ du côté de l’Inter Miami cet été. Depuis son déménagement en terres floridiennes, la Pulga semble revivre. Auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 11 apparitions avec la franchise de MLS, le champion du monde argentin a continué sur sa lancée avec l’Albiceleste. Opposés à l’Equateur ce vendredi à l’Equateur dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe du monde, les ouailles de Lionel Scaloni ont été sauvés par un coup franc dont seul Lionel Messi à la recette.

Nommé homme du match, le septuple Ballon d’Or a tenu à adresser cette distinction personnelle à Cristian Romero. Pour l’ancien du Barça, le défenseur de Tottenham est le meilleur du monde à son poste comme il l’a confié à Telemundo : «Je pense que c’est le meilleur défenseur du monde à l’heure actuelle. Il a très bien joué et, à mon avis, il a été l’homme du match. L’avoir derrière moi est la meilleure chose qui puisse m’arriver. Il me force toujours à aller de l’avant, parce qu’il veut toujours jouer en un contre un avec son adversaire. Je me suis habitué à ne pas regarder derrière moi et c’est très bien pour un joueur offensif.» Des propos qui devraient être à l’origine de discussions animées dans les prochaines semaines.