Reims-LOSC : Amadou Koné a rendu visite à Angel Gomes

Tout est bien qui finit bien entre Angel Gomes et Amadou Koné. Les deux hommes ont été impliqués dans un énorme choc tête contre tête, laissant le milieu lillois inerte sur le sol pendant près d’une demi-heure, lors du match de samedi opposant Reims-Lille. Victime d’une très grosse commotion cérébrale, Gomes a finalement retrouvé ses esprits à l’hôpital quelques heures après l’incident. France Bleu nous apprend qu’Amadou Koné, coupable malheureux de la blessure de l’Anglais, est allé le voir hier à l’hôpital de Reims pour s’enquérir de sa santé juste après la rencontre. Plus de peur que de mal finalement pour Angel Gomes qui pourrait retrouver les terrains assez rapidement. Après des examens rassurants, le joueur a intégré le protocole commotion mis en place par la FFF et pourrait revenir très bientôt à l’entraînement collectif avec ses coéquipiers.

Amadou Koné est lui toujours dans l’attente de la durée officielle de sa suspension et pourrait manquer plusieurs rencontres, le caractère non-intentionnel de son intervention et son attitude après le choc pourraient cependant plaider en sa faveur. «J’ai attendu d’avoir des nouvelles rassurantes d’Angel avant de prendre la parole. Ce moment d’angoisse passé, je tiens à exprimer toute ma tristesse et mon profond regret suite à l’accident survenu lors du match. Jamais, je n’aurais voulu blesser un collègue sur le terrain. Le football est un sport de passion et de respect, et ce qui s’est passé me touche profondément. Mes pensées vont à Angel Gomes, sa famille et à son équipe. Je lui souhaite un prompt rétablissement et je veux lui apporter tout mon soutien pendant cette période difficile. J’espère sincèrement le revoir rapidement sur le terrain», a par ailleurs déclaré le milieu de terrain ivoirien sur ses réseaux sociaux.