Kylian Mbappé répond à Neymar

Récemment interrogé par la légende brésilienne Romario, Neymar avait balancé sur son quotidien parisien avec Kylian Mbappé. « Mbappé n’est pas un casse-pied. J’ai mes affaires avec lui, on s’est un peu disputé. C’était un garçon qui était fondamental au départ. Je l’appelais Golden Boy. J’ai joué avec lui, je l’ai aidé, j’ai parlé avec lui. Il est venu chez moi. Nous avons passé de bonnes années ensemble. Mais quand Messi est arrivé, je pense qu’il est devenu un peu jaloux, je pense qu’il ne voulait pas me partager avec quelqu’un d’autre. C’est alors que les disputes ont commencé, les changements de comportement »

Suite à ces propos, Kylian Mbappé a été invité à réagir en marge du match de Ligue des Champions face à Salzbourg. « Non. La vérité, c’est que je n’ai rien à dire. Je suis très concentré sur ce que je fais ici, au Real Madrid. J’ai beaucoup de respect pour Neymar. Je pourrais parler plusieurs fois sur Neymar, mais je préfère garder le positif, un joueur unique dans l’histoire du football et de tous les moments que nous avons passés ensemble à Paris. Maintenant, je suis à Madrid, je veux profiter de Madrid. Bonne chance à Neymar, à sa famille et à tous ses amis », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à TNT Sports Brésil.