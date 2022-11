Coupe du monde : la volte-face de la FIFA sur la vente d'alcool ne passe pas

La suite après cette publicité

Le couperet est tombé pour les fans de foot amateurs d'alcool. Le Qatar avait dans un premier temps autorisé sa vente dans certains points bien déterminés, notamment autour et dans les stades. Un effort important pour un pays musulman où la vente et la consommation d'alcool sont très strictement encadrées. La grande messe du football oblige, le pays hôte avait fait un premier pas de côté afin d'accueillir des fans du monde entier, dont la plupart sont amateurs de bières.

Sauf que le Qatar a fait volte-face hier, après avoir longuement insisté auprès de la FIFA. Il n'y aura finalement pas de vente d'alcool à l'intérieur et aux abords des stades. «Suite à de nombreux échanges entre les autorités du Qatar, pays hôte, et la FIFA, la décision a été prise de réserver la vente de boissons alcoolisées au FIFA Fan Festival™, aux autres destinations pour les supporters et aux sites autorisés. Les points de vente situés à l’intérieur du périmètre des stades sont donc supprimés» précise notamment le communiqué.

Budweiser paye 72,5 M€ à la FIFA pour vendre sa bière

Pour boire un coup, il faudra soit se rendre dans des bars ou hôtels où sa vente est autorisée, mais généralement à des prix très élevés, soit se rendre dans les fameuses fans zones, dites «FIFA Fan Festival». Mais celles-ci aussi sont très onéreuses, ce qui fait polémique. L'offre premium est à 1 100 euros, une somme que peu de spectateurs sont capables d'aligner, tandis que le ticket d'entrée basique monte déjà à 430 euros. Outre les supporters qui risquent de moyennement goûter à cette expérience, les sponsors de la FIFA liés à l'alcool acceptent mal cette décision.

On pense notamment au brasseur Budweiser, qui a rapidement réagi hier suite à l'annonce, d'un laconique «bon, c'est gênant…» sur les réseaux sociaux. Et pour cause, alors qu'un arrangement avait été trouvé initialement pour la distribution de son liquide, le brasseur a payé 72,5 M€ auprès de la FIFA pour en être le sponsor. Les deux entités sont même partenaires depuis trois décennies. Autant dire que ce recul de la FIFA, qui a accepté les requêtes du Qatar, passe assez mal.