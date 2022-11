CdM : la réaction gênée de Budweiser sur l'interdiction de vente d'alcool autour des stades

À deux jours du début de la compétition, la FIFA a officialisé l'interdiction de la vente d'alcool autour des stades durant la Coupe du monde au Qatar. Il s'agit là d'une décision qui a de quoi surprendre, surtout une grande partie des supporters déjà présents sur place, ou en approche, mais aussi pour les sponsors, dont Budweiser.

Le brasseur et distributeur de bières est le principal sponsor lié à l'alcool de la FIFA. Il ne s'attendait visiblement pas à cette mesure , comme en témoigne sa réaction sur Twitter. «Well, this is awkward...» que l'on peut traduire par : «Bon, c'est gênant...» La vente d'alcool reste en revanche autorisée dans les FIFA Fan Fest, les fans zones locales.