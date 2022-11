CdM : la FIFA confirme l'interdiction de la vente d'alcool à l'intérieur et aux abords des stades

Ce vendredi, plusieurs médias ont indiqué que le Qatar avait décidé d'interdire la vente d'alcool dans les stades lors de la Coupe du Monde. Une décision prise suite à une demande la famille royale, qui aurait mis la pression à la FIFA la nuit dernière. Face à cette nouvelle polémique, l'instance dirigeante du football mondial a décidé de réagir en publiant un communiqué de presse ce vendredi.

«Suite à de nombreux échanges entre les autorités du Qatar, pays hôte, et la FIFA, la décision a été prise de réserver la vente de boissons alcoolisées au FIFA Fan Festival™, aux autres destinations pour les supporters et aux sites autorisés. Les points de vente situés à l’intérieur du périmètre des stades sont donc supprimés. Cette décision n’aura aucune conséquence sur la vente de Bud Zero, qui reste donc disponible dans l’ensemble des stades de la Coupe du Monde au Qatar. Les autorités du pays hôte et la FIFA veilleront à ce que les stades et leurs alentours offrent une expérience agréable, respectueuse et plaisante pour tous. Les organisateurs remercient AB InBev de sa confiance et de son soutien à notre volonté commune de répondre aux demandes de chacun, tout au long de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022». Tout le monde est fixé à présent !