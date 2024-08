Ligue 1 : Auxerre s’offre le scalp de l’OGC Nice au terme d’un match animé !

Après la délicate entrée en lice de l’AS Saint-Etienne contre l’AS Monaco (0-1), un autre promu faisait ses débuts dans cet exercice 2024-2025 de Ligue 1 : l’AJ Auxerre. Devant son public, le club bourguignon défiait, ce dimanche à 15h, l’OGC Nice, cinquième la saison passée et qualifié pour la prochaine Ligue Europa. De retour dans l’élite du football français, les hommes de Christophe Pelissier se présentaient en 4-2-3-1 avec Thelonius Bair aligné en pointe et soutenu par un trio composé de Lassine Sinayoko, Gaëtan Perrin et Ado Onaiwu. De son côté, Franck Haise, nouvel entraîneur du Gym et privé de nombreux cadres, optait pour un 3-4-3 où Evann Guessand et Mohamed-Ali Cho accompagnaient Gaëtan Laborde sur le front de l’attaque. Jonathan Clauss et Tanguy Ndombélé, arrivés cet été, étaient également titularisés.

Entre deux équipes joueuses, ce duel s’animait rapidement et Onaiwu tentait une première fois sa chance des 18 mètres mais Bulka captait le cuir aisément (7e). Piqués à vif, les Aiglons reprenaient le contrôle de la possession mais se mettaient en danger face aux projections rapides des Auxerrois. Décalé sur le côté gauche de la surface azuréenne, Sinayoko se jouait de Clauss avant de voir sa frappe du gauche flirter avec le montant niçois (9e). Bousculé dans les premiers instants, Nice subissait les vagues des locaux (18e, 19e), sans pour autant craquer. Et finissait par prendre les devants. Lancé à gauche, Laborde déposait un centre parfait sur la tête de Cho qui concluait avec l’aide de la barre (0-1, 21e). Menés, les coéquipiers de Jubal ne baissaient cependant pas la tête.

Nice bousculé et renversé…

Très en vue au cours du premier acte, Onaiwu butait cependant à trois reprises sur le portier niçois (31e, 32e, 34e), décisif. Dans la foulée, Cho surgissait à nouveau mais sa tentative était contrée (35e). Une rencontre plaisante où l’AJA allait finalement logiquement revenir au score. Après une nouvelle frappe dangereuse de Sinayoko (36e), Raveloson contrôlait entre Dante et Rosario avant de tromper Bulka d’une frappe du gauche (1-1, 44e). Accrochés à la pause, les Niçois continuaient de subir au retour des vestiaires. Sur un nouveau coup franc auxerrois, Jubal plaçait sa tête mais cette dernière filait de peu à côté des cages azuréennes (49e). En difficulté, le Gym appuyait à nouveau sur l’accélérateur mais manquait de justesse technique dans le dernier geste.

Si Brahimi se signalait sur coup de pied arrêté, Léon ne tremblait pas pour repousser (63e). Sur l’action suivante, Guessand était alerté sur la gauche mais sa frappe, elle, terminait dans le petit filet de l’AJA (64e). Pour forcer le destin, Haise lançait alors Lotomba et Bouanani mais les visiteurs ne parvenaient toujours pas à déstabiliser le bloc auxerrois. Pire encore, c’est Raveloson qui procurait une nouvelle frayeur aux Niçois (67e). A l’approche du dernier quart d’heure, l’OGC Nice était très proche de reprendre l’avantage mais Lotomba voyait sa tête déviée par Léon sur le poteau (69e). Sous pression en fin de match, Auxerre résistait avant de piquer dans le temps additionnel… Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Lasso Coulibaly profitait d’un long dégagement de Léon pour lober Bulka et donner la victoire aux siens sur le fil (2-1, 90+5e). Première déception pour la bande de Franck Haise avant de recevoir Toulouse lors de la prochaine journée. L’AJ Auxerre se déplacera, de son côté, à Nantes.