Dortmund : Erling Haaland impressionne même ses coéquipiers

Il n’y a pas que les supporters qui sont en admiration devant les performances toujours plus impressionnante d’Erling Haaland chaque week-end. Ses coéquipiers aussi. C’est le cas notamment de Mateu Morey, le jeune latéral droit du Borussia Dortmund.

Dans un entretien accordé à Marca, le latéral espagnol de 21 ans a avoué être impressionné par la mentalité et la détermination de Haaland (20 ans). « Je crois que ce qui m'impressionne vraiment chez lui, c'est son ambition, son envie de s'améliorer, sa voracité. C'est un joueur qui marque trois buts et qui veut en marquer quatre ; et s'il en marque quatre, il veut en marquer cinq. Chez lui, c’est ce que je prendrais. »