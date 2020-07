Lyon s'offre le Celtic Glasgow (LIVE) !

90e | Pas de temps additionnel dans ce match. Frank Schneider siffle la fin de la rencontre sur ce succès 2-1 de l'Olympique Lyonnais.

87e | Le Celtic réduit le score grâce à Elyounoussi ! Bien trouvé sur la gauche, Mohamed Elyounoussi provoque face à Marcelo et enrhume le défenseur brésilien avant de se diriger vers le point de penalty. Sa frappe avant le tacle de Jason Denayer se loge sur la gauche du but d'Anthony Lopes.

85e | Second changement pour Lyon avec la sortie de Maxwel Cornet et l'entrée de l'ancien Lillois Youssouf Koné.

84e | Coup franc obtenu sur la gauche devant la surface par Houssem Aouar suite à un tampon de Scott Brown. La frappe de Memphis Depay passe au-dessus du but.

83e | Grâce à cette potentielle victoire, l'Olympique Lyonnais est en train de terminer deuxième de ce tournoi Veolia.

82e | La tête de Memphis Depay !

Trouvé sur la droite, Léo Dubois centre fort vers le second poteau et Memphis Depay qui claque un coup de casque puissant. Sa tentative manque d'accrocher le cadre sur la gauche.

80e | Fernando Marçal cède sa place à Kenny Tete pour la fin du match. Le Brésilien a été sobre mais son match est plutôt satisfaisant.

79e | Toujours aucun changement dans ce match entre l'Olympique Lyonnais et le Celtic Glasgow mais Kenny Tete se prépare à entrer en jeu côté rhodanien.

78e | Corner frappé sur la gauche vers le premier poteau et Christopher Jullien. La tête de l'ancien Toulousain se dérobe sur la gauche.

77e | James Forrest découpe totalement Fernando Marçal avec un tacle dans le dos du Brésilien. L'ailier reçoit un carton jaune bien mérité.

76e | Houssem Aouar bascule le jeu vers la droite de la surface et Léo Dubois. Le latéral international français est contré et centre de nouveau. Au second poteau, Jeremie Frimpong éloigne le danger de la tête.

74e | Lancé par Maxwel Cornet sur la gauche, Fernando Marçal est sanctionné pour une faute sur James Forrest. Le Celtic Glasgow peut éloigner le danger.

72e | Faute de Mohamed Elyounoussi au milieu du terrain sur Bruno Guimarães. Coup franc vite joué par les Rhodaniens.

71e | Longue séquence de possession côté lyonnais. Les Gones essayent de casser le rythme que le Celtic Glasgow essayait d'imposer.

70e | Matt Christie est trouvé sur la gauche et frappe fort vers le but d'Anthony Lopes. L'arbitre revient sur une faute écossaise. Lyon peut se dégager.

68e | Petite faute de James Forrest sur Maxwell Cornet au niveau de la ligne médiane. Coup franc vite joué par l'Olympique Lyonnais.

67e | Le différentiel de niveau est assez marquant entre l'équipe première du Celtic et celle qui a joué pendant une heure. Les entrants se mettent vite en évidence.

Quand le Celtic a changé toute son équipe !

65e | Le nouveau onze du Celtic Glasgow : Bain - Frimpong, Jullien, Ajer, Taylor - McGregor, Brown, Christie - Forrest, Édouard, Elyounoussi

64e | Bon mouvement initié sur la gauche devant la surface par Mohamed Elyounoussi qui s'appuie sur James Forrest. Profitant d'une talonnade de l'ailier écossais, il frappe fort à ras de terre et Anthony Lopes se couche bien sur le ballon.

63e | Les dix changements du Celtic Glasgow

62e | Vague de changement pour le Celtic Glasgow puisque les dix joueurs de champ sortent du terrain. Seul Scott Bain reste sur le terrain.

61e | Servi devant la surface par Bruno Guimarães, Memphis Depay contrôle et décale sur la gauche Maxwel Cornet. Ce dernier tente une frappe croisée qui passe à droite des buts de Scott Bain.

60e | Ewan Henderson centre sur la gauche vers le but lyonnais. Dans les airs, Anthony Lopes s'interpose et relance vers l'avant.

59e | Le Celtic Glasgow se prépare à faire pas mal de changement en vue de la dernière demi-heure. Côté lyonnais, Rudi Garcia semble vouloir conserver son équipe type.

58e | bien lancé sur l'aile gauche, Ewan Henderson déborde et tente de rentrer dans la surface lyonnaise. Il est repris de justesse par le bon retour de Marcelo.

57e | Servi en retrait sur l'aile gauche par Memphis Depay, Maxwel Cornet centre fort. Son ballon échoue au troisième poteau et la défense du Celtic Glasgow se dégage.

55e | Décalé par Thiago Mendes sur la droite de la surface, Memphis Depay voit son centre contré en corner. Le Néerlandais continue d'être dans tous les bons coups.

54e | Memphis Depay trouve la barre !

Bruno Guimarães ouvre le jeu vers l'aile droite et trouve Léo Dubois qui déborde et centre en retrait au premier poteau. Il trouve Memphis Depay qui contrôle et frappe en force. La frappe du Néerlandais s'écrase sur la barre transversale de Scott Bain.

53e | Sur le bord du terrain, Rudi Garcia donne de la voix et demande à ses joueurs de faire courir leur adversaire. Longue séquence de possession lyonnaise.

51e | Décalé sur la droite, Hatem Abd Elhamed centre fort devant le but d'Anthony Lopes. Patryk Klimala essaye d'attaquer le ballon dans les airs mais il est bien trop court.

50e | Le Celtic Glasgow est revenu avec de meilleures intentions. Les Bhoys mettent bien plus d'agressivité dans leur jeu.

48e | Lyon dispose du ballon et prend le temps de construire dans sa moitié de terrain. Le Celtic essaye de presser plus haut qu'en première période.

47e | Coup franc astucieux de Memphis Depay vers le premier poteau et Léo Dubois. La défense du Celtic concède un corner dans la précipitation.

46e | Pas encore de changements entre les deux équipes qui repartent avec les mêmes onze pour ce début de deuxième période.

46e | C'est reparti au Groupama Stadium entre l'Olympique Lyonnais et le Celtic Glasgow suite au coup de sifflet de l'arbitre Frank Schneider. Les Gones engagent pour cette deuxième période

Deuxième période

Le but de Memphis Depay en vidéo !

Mi-temps entre l'Olympique Lyonnais et le Celtic Glasgow !

Première période très intéressante de l'Olympique Lyonnais qui mène 2-0 contre le Celtic Glasgow. Bien en place et très sereine, l'équipe de Rudi Garcia a rapidement trouvé la faille via Moussa Dembélé qui a puni son ancien club de la tête (4e). Juste avant la pause, Memphis Depay a doublé la mise (40e). Intéressants pendant 45 minutes, les Gones devront confirmer au retour des vestiaires cette première période très solide.

45e | Il y aura une minute de temps additionnel dans cette première période.

45e | La frappe puissante d'Henderson !

Lancé sur la gauche à 25 mètres des buts, Ewan Henderson rentre dans la surface et tente une lourde frappe vers la gauche du but. Anthony Lopes s'interpose sur la ligne.

43e | Véritable feu follet, Memphis Depay est partout ce soir. Le Néerlandais est en pleine forme et a parfaitement récupéré de sa rupture des ligaments croisés.

41e | Première période très intéressante de l'Olympique Lyonnais qui s'est rapidement mis à l'abri dans ce match. Bien organisés, les Gones subissent peu et se montrent efficaces en attaque.

40e | Memphis Depay double la mise !

Trouvé par une transversale de Marcelo, Léo Dubois sert devant la surface Memphis Depay qui lui redonne. Le latéral déborde et centre devant le but pour le Néerlandais qui marque d'une Madjer en déséquilibre.

38e | Scott Robertson parvient à passer sur la droite de la surface et centre en retrait vers le point de penalty. Bien placé, Jason Denayer éloigne le danger.

37e | Situé dans l'axe à 30 mètres du but, Memphis Depay frappe le coup franc consécutif à la faute sur Moussa Dembélé. Sa tentative passe à gauche des buts de Scott Bain.

36e | Moussa Dembélé part en contre et se défait de la défense adverse. Il faut un retour très autoritaire d'Ismaïla Soro pour le bloquer. La sentinelle du Celtic Glasgow est avertie.

Le but de Moussa Dembélé en vidéo

En ouvrant le score à la 4e minute de jeu d'une belle tête, Moussa Dembélé a bien lancé le match de l'Olympique Lyonnais contre le Celtic Glasgow.

33e | La pelouse est glissante et Bruno Guimarães s'en rend compte. Trouvé sur la gauche de la surface, le milieu brésilien se défait de son vis-à-vis mais tombe au moment de se retrouver face au gardien.

32e | Le rythme redescend un peu dans cette partie mais Lyon reste toujours bien impliqué avec un pressing très haut. C'est difficile d'aller de l'avant pour le Celtic Glasgow.

31e | Patryk Klimala se retrouve de nouveau au sol après une intervention rugueuse de Marcelo. Le défenseur brésilien est parfois à la limite

30e | Parti sur la droite, Memphis Depay provoque et tente un petit geste technique devant la surface. Il perd cependant le contrôle de la sphère. Le Néerlandais est volontaire et montre de belles choses.

29e | Trouvé entre les lignes par Bruno Guimarães, Memphis Depay s'appuie sur Thiago Mendes qui lui redonne le ballon devant la surface. La frappe du Néerlandais est contrée en corner.

27e | Décevant l'an dernier, Thiago Mendes réalise un bon début de match. Le milieu brésilien forme un bon duo dans l'entrejeu avec son compatriote Bruno Guimarães.

26e | Nir Bitton frappe le coup franc juste devant la surface lyonnaise. Son tir puissant est contré par le buste de Bruno Guimaraes. La défense lyonnaise éloigne le danger.

25e | Sur le bord du terrain, Houssem Aouar reçoit des soins. Rien de grave puisque le milieu lyonnais se relève et reprend sa place sur le terrain.

24e | Situation litigieuse, le penalty est jugé par l'arbitrage vidéo. Finalement, la faute de Marcelo a eu lieu juste avant la surface de réparation. Bon coup franc pour le Celtic Glasgow.

23e | Penalty pour le Celtic Glasgow !

Lancé dans la profondeur par Karamoko Dembélé, Patryk Klimala s'emmène le ballon et tombe. L'arbitre signale une faute de Marcelo. Penalty pour les Écossais.

21e | Petite séquence en faveur du Celtic Glasgow. Les Écossais essayent de s'établir dans le camp lyonnais après un premier quart d'heure compliqué.

20e | Doté d'une équipe expérimentale, le Celtic Glasgow rencontre des difficultés afin de poser le jeu dans le camp adverse. Lyon défend dans un fauteuil pour le moment. Début de match intéressant de la bande de Rudi Garcia.

18e | Frank Schneider arrête le jeu suite à un tacle autoritaire de Marcelo sur Patryk Klimala. L'attaquant polonais se relève finalement.

17e | Lancé idéalement sur la droite de la surface par Bruno Guimarães, Thiago Mendes centre devant le but. Son bon ballon ne trouve pas preneur.

16e | Houssem Aouar et Memphis Depay régalent dans ce début de match. Les deux hommes qui n'hésitent pas à passer par les ailes font du dégât dans le dernier tiers adverse.

15e | Le poteau pour Ntcham !

Coup franc frappé dans l'axe à 25 mètres des buts par Olivier Ntcham pour le Celtic Glasgow. La frappe du Français est contrée par le mur et termine sa course sur le poteau gauche d'Anthony Lopes.

14e | Lancé sur la droite par une belle ouverture de Memphis Depay, Moussa Dembélé accélère mais emmène mal son ballon dans la surface. Bien contenu par Nir Bitton, il perd finalement le ballon.

13e | Longue phase de possession pour l'Olympique Lyonnais qui maîtrise bien ce début de rencontre. Le Celtic Glasgow subit le jeu des Rhodaniens.

11e | Belle opportunité d'Houssem Aouar sur la gauche de la surface écossaise. Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais voit sa première frappe contrée par Nir Bitton. Il frappe une seconde fois mais sa frappe passe juste au-dessus de la lucarne droite.

Rudi Garcia veut absolument gagner ce match

Avant la rencontre, le coach Lyonnais avait fait part de ses envies pour ce match.

7e | Belle entame de l'Olympique Lyonnais avec pas mal de caractère. Les Gones de Rudi Garcia sont conquérants sur le terrain.

5e | Après validation de l'arbitrage vidéo, le but de Moussa Dembélé est confirmé. L'attaquant marque son premier but dans cette préparation.

4e | Moussa Démbélé ouvre le score !

Suite à un corner botté par Memphis Depay, le ballon revient sur la droite. Marcelo centre fort au second poteau où Moussa Dembélé reprend de la tête. L'attaquant lyonnais marque contre son ancienne équipe et lance parfaitement l'Olympique Lyonnais. 1-0 pour l'OL contre le Celtic.

3e | Les supporters lyonnais donnent de la voix en tribunes. C'est le deuxième matches des Gones au Groupama Stadium avec du public depuis la crise sanitaire provoquée par le Coronavirus.

2e | Profitant d'une mauvaise relance écossaise, Memphis Depay se présente seul devant la surface mais glisse. Il se rattrape mais manque sa frappe suite à une deuxième glissade. Le gardien s'impose assez facilement.

1re | C'est parti au Groupama Stadium entre l'Olympique Lyonnais et le Celtic Glasgow suite au coup de sifflet de l'arbitre Frank Schneider. Les Bhoys engagent dans ce match.

Coup d'envoi de la rencontre

20h46 | Les deux capitaines, Memphis Depay (Olympique Lyonnais) et Olivier Ntcham (Celtic Glasgow) effectuent le toss au milieu du terrain.

20h45 | Les joueurs quittent le tunnel et se dirigent vers le terrain. L'Olympique Lyonnais porte son maillot extérieur noir tandis que les joueurs du Celtic Glasgow arborent une tunique verte et blanche.

20h42 | Les derniers préparatifs sont en cours et la pelouse est arrosée juste avant l'entrée des acteurs de ce match sur le terrain. Lyonnais comme Écossais se préparent à rentrer sur le terrain.

20h40 | Les compositions de Lyon et du Celtic :

20h30 | Fin de l'échauffement

20h25 | Patryk Klimala, la pépite du Celtic

Arrivé l'hiver dernier en provenance de Jagiellonia, l'attaquant polonais de 21 ans a peu joué en fin de saison dernière mais prétend à mieux. Buteur contre l'OGC Nice (1-1), il entend s'affirmer comme la doublure d'Odsonne Édouard. Avant peut-être de viser mieux en cas de départ du buteur français.

20h20 | Moussa Dembélé contre son ancien club

L'attaquant français de 24 ans est arrivé en Celtic à l'été 2016 et a joué deux saisons pour la formation écossaise avant de partir à Lyon. Deux années pleines où il aura inscrit 51 buts et délivré 18 passes décisives en 94 matches. Le natif de Pontoise a été meilleur buteur du championnat en 2016/2017 et a aussi remporté 2 fois le championnat, 2 fois la Coupe d'Écosse et 2 fois la Supercoupe avec les Bhoys.

20h10 | les Glasgow Rangers ont remporté le trophée Veolia

Ce match amical entre l'Olympique Lyonnais et le Celtic Glasgow n'aura pas d'enjeu sportif et servira uniquement pour la préparation des deux équipes. En effet, les Rangers ont battu l'Olympique Lyonnais (2-0) pour leur entrée en lice dans le tournoi. Face à Nice cet après-midi, la bande de Steven Gerard s'est à nouveau imposé 2-0 contre l'OGC Nice et ne sera pas rattrapée par le vainqueur de ce match. L'OL ayant perdu face aux Gers tandis que le Celtic avait concédé un match nul contre les Aiglons (1-1)

FULL-TIME: OGC Nice 0-2 Rangers #OGCNRAN



19h47 | La composition de l'Olympique Lyonnais

Les Gones misent sur un 5-3-2 avec Anthony Lopes dans les buts. Léo Dubois, Marcelo, Jason Denayer, Fernando Marçal et Maxwel Cornet devancent le gardien portugais. Le milieu de terrain est assuré par Thiago Mendes, Bruno Guimarães et Houssem Aouar. Enfin, Moussa Dembélé est épaulé en attaque par Memphis Depay.

19h39 | Les joueurs lyonnais sont arrivés au Groupama Stadium

19h36 | La composition du Celtic Glasgow

Le Celtic Glasgow est organisé dans un 4-3-3 avec Scott Bain dans les buts. Il peut compter en défense sur Stephen Welsh, Nir Bitton, Hatem Abd Elhamed et Boli Bolingoli. Aligné en sentinelle, Ismaila Soro est accompagné par Scott Robertson et Olivier Ntcham au cœur du jeu. Enfin, le trio d'attaque est constitué par Karamoko Dembélé, Patryk Klimala et Ewan Henderson.

📋 T E A M N E W S !



Here is your #CelticFC line-up for tonight's game against @OL_English 🟢⚪️



19h27 | Lyon avec son maillot noir

Pour ce match amical contre le Celtic Glasgow, l'Olympique Lyonnais va porter son maillot extérieur. Un nouveau maillot noir qui sera utilisé hors du Groupama Stadium par les Gones lors de la saison 2020-2021.

19h | Bienvenue au Groupama Stadium

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre amicale opposant l'Olympique Lyonnais au Celtic Glasgow au sein du Groupama Stadium de Lyon-Décines. Le coup d'envoi est prévu à 21h.