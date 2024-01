Braga : les premiers mots de Cher Ndour

Retour au Portugal pour Cher Ndour. Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier en provenance de Benfica, le milieu de terrain italien était annoncé comme une bonne affaire puisqu’il a débarqué en France avec l’étiquette de grand espoir du football arrivé libre de tout contrat. Malheureusement pour lui, Ndour a très peu joué sous les ordres de Luis Enrique. Apparu à trois reprises en Ligue 1 et une fois en Coupe de France, le joueur de 19 ans vient d’être prêté à Braga, club dont QSI possède des parts. Interrogé sur son retour en Liga Betclic, Ndour, qui portera le numéro 10, s’est dit soulagé.

« Je suis très heureux et motivé. Je suis arrivé dans un grand club, avec une grande structure et qui investit beaucoup dans la formation. J’avais besoin de minutes et je pense que le SC Braga est le club idéal pour moi. Je connais le championnat et le SC Braga est une équipe qui joue bien au football, qui a un bon style de jeu et je pense que ce sera très bon pour moi. Je pense rapidement, je joue comme si j’étais avec des amis. Je suis très compétitif et je veux toujours gagner chaque match. J’espère aider l’équipe à gagner des matches, faire le maximum en championnat et en Europa League. Je veux améliorer mes performances individuelles et aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Je donnerai tout pour ce maillot. Vous pouvez toujours compter sur moi sur le terrain », a-t-il déclaré sur la chaîne officielle du club.