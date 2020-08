FC Barcelone : ter Stegen vers une prolongation ?

Six années sont passées et Marc-André ter Stegen (28 ans) continue toujours autant d’écœurer les attaquants de Liga. Arrivé au club en 2014 en provenance du Borussia Mönchenglabach pour 12 M€, le portier allemand de 28 ans devrait selon Mundo Deportivo, voir son contrat être renouvelé pour cinq saisons supplémentaires à compter de 2022, date de fin de son contrat actuel.

Si le joueur et le club blaugrana ne se sont pas encore mis d’accord sur le plan financier, la durée de celui-ci semble convenir aux deux parties et devraient ainsi lier le gardien de but au club catalan pour les sept prochaines saisons. De quoi y finir sa carrière ? L’avenir nous le dira.