James Rodriguez en route vers Everton

Devenu indésirable sous les couleurs madrilènes, James Rodriguez n’aura jamais réussi à s’imposer sous les ordres de Zinédine Zidane. Si son contrat ne se termine que l’été prochain, l’international colombien de 29 ans pourrait plier bagage plus tôt que prévu.

En effet, selon les dires du Telegraph et de Sky Sports, Everton serait en pôle position pour accueillir l’ancien joueur de l’AS Monaco qui pourrait ainsi retrouver son ancien coach au Real et au Bayern, Carlo Ancelotti. Si un contrat d’une durée de trois années est évoqué, rien n'est officiel pour le moment, mais le futur de James Rodriguez (1 but en 14 apparitions en 2019-2020) pourrait donc enfin s’éclaircir.