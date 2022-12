CdM 2022, Brésil : Vinicius Jr victime d'un tweet polémique

La suite après cette publicité

Les rêves d'une sixième étoile mondiale pour le Brésil ont été anéantis par la Croatie, lors de la séance de tirs au but en quart de finale. Parmi les stars brésiliennes présentes sur la pelouse, il y avait l'ailier du Real Madrid Vinicius Jr, qui n'a su être décisif, malheureusement pour la Seleçao. Outre le terrain, le jeune joueur de 22 ans a été victime d'un tweet portant à confusion, supprimé dans la foulée.

Il s'agit d'Ivan Alejo, un joueur de Cadiz avec lequel il avait déjà eu un accrochage lors d'une rencontre de Liga. Il avait tweeté trois emojis dansants, et deux autres d'un singe. Il a par la suite à nouveau pris la parole : « comme vous l'aurez vu, j'ai supprimé un tweet parce que je me suis rendu compte qu'une interprétation avait été faite qui n'était pas celle que je voulais transmettre. Je le corrige ».

Como habréis visto, he borrado un tuit porque me he dado cuenta de que se ha hecho una interpretación que no era la que yo quería transmitir.

Lo corrijo:

🕺🏼🕺🏼🕺🏼🫢🫢🫢