FFF : Michel Platini sort du silence

Michel Platini sort du bois et met les choses au clair. Alors que la Fédération française de football traverse une crise délicate, illustrée par le départ forcé de Noël Le Graët de son poste de président ou encore de celui de Corinne Diacre à la tête de l’équipe de France féminine, l’ancien président de l’UEFA était attendu par certains pour prendre la succession de NLG. Il n’en sera rien, comme il l’a bien fait comprendre sur les ondes de RMC ce lundi, en fin de journée.

« J’ai fait une déclaration au mois de juillet. Je ne reviendrai plus dans les institutions du football, point final. La FFF en fait partie, donc non. Le pouvoir, ça se prend ou ça ne se prend pas. Je n’ai aucune volonté de le prendre. J’ai tout fait, c’est bon, ça suffit. Non, je ne serai pas candidat à la présidence de la Fédé. Mon histoire n’est peut-être pas terminée. S’il y a une opportunité qui me plaît, j’ai dit que je le ferai, mais pas aujourd’hui. […] Je m’imagine aussi complètement ne pas revenir dans le football. J’ai envie de vivre normalement après 50 ans passés dans le foot. »

