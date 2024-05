La soirée cauchemardesque du PSG dans l’enfer du Signal Iduna Park !

Une soirée à oublier. Mercredi soir, au Signal Iduna Park et sous les yeux de 81365 spectateurs déchaînés, dont environ 4000 supporters parisiens, le Paris Saint-Germain a chuté (0-1) face au Borussia Dortmund. Servi par Nico Schlotterbeck dans le dos de la défense, Niclas Füllkrug renvoyait ainsi Luis Enrique et ses troupes à leurs chères études. Un résultat frustrant plaçant désormais le club de la capitale dos au mur avant de retrouver l’actuel 5e de Bundesliga au Parc des Princes, mardi prochain. Inoffensifs tout au long de la première période, les Rouge et Bleu ont, par la suite, fait preuve de malchance (2 poteaux touchés) mais pourront également remercier Marquinhos et la maladresse allemande lors des temps faibles franciliens (59e, 60e 66, 84e).

«C’est le football. Beaucoup de fois, c’est merveilleux. D’autres fois, ça se passe comme ça. C’est vrai qu’on s’est créé beaucoup d’occasions et on aurait préféré être dans une meilleure situation mais il faut analyser les occasions des deux équipes. Ça a été une partie équilibrée», concédait alors Luis Enrique, toujours aussi optimiste malgré le résultat final. «J’en suis sûr (que nous allons nous qualifier, ndlr). Nous allons jouer à la maison avec un scénario différent. Ce sera la première fois pour nous avec le match retour à la maison (cette saison). On n’a plus rien à perdre et on va aller chercher ce résultat. L’atmosphère a été exceptionnelle, notamment de nos 3000 supporters. Le match retour sera différent». Une promesse qui devrait rassurer les supporters parisiens, tant le PSG a montré ses limites en terres allemandes.

Globalement pris par l’intensité physique du BVB et trop peu inspiré sur le plan offensif (3 tirs cadrés sur les 14 tentatives au total), à l’image d’un Bradley Barcola fantomatique et d’un Kylian Mbappé très discret, le club de la capitale se retrouve, une fois de plus, dans une situation délicate. Si les champions de France avaient su renverser la tendance lors de la double confrontation face au FC Barcelone, ce nouveau scénario défavorable demeure préoccupant, d’autant plus qu’ils risquent de devoir se passer des services de Lucas Hernandez… Blessé sur l’action menant à l’ouverture du score, mercredi soir, l’international français (37 sélections), touché au genou, a finalement cédé sa place à Lucas Beraldo dans l’axe gauche de la défense parisienne juste avant la pause (42e).

De quoi craindre le pire pour la suite de sa saison ? Victime d’une rupture du ligament croisé en novembre 2022 et éloigné des terrains pendant plusieurs mois, le Français de 28 ans semblait, quoi qu’il en soit, redouter une longue indisponibilité lors de sa sortie. Un certain pessimisme également partagé par Luis Enrique au micro de Canal Plus : «aucune nouvelle sur Lucas Hernandez, ça n’a pas l’air très positif mais on va attendre l’analyse des docteurs», concédait l’Ibérique avant d’ajouter en conférence de presse : «je n’ai pas d’information. Il ne pouvait simplement plus continuer». Une blessure inquiétante, une défaite frustrante, une prestation collective décevante, un avenir européen mis en danger… Pour le Paris Saint-Germain, le voyage au Signal Iduna Park n’aura définitivement pas été une réussite mais tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir…