Euro U21 : l’Angleterre écarte le Portugal et rejoint Israël

Suite des quarts de finale de l’Euro U21. Alors qu’hier l’Espagne a sorti la Suisse (2-1) après des prolongations et que la Géorgie est tombée aux tirs au but contre Israël (0-0, 4-3), la suite de la compétition avait lieu ce dimanche. Opposé au Portugal, l’Angleterre devait assumer son statut de favori de la compétition au même titre que l’Espagne et la France.

Dominateurs lors du premier acte, les jeunes anglais ont su trouver la faille via Anthony Gordon (35e) en fin de première période. Mieux au retour des vestiaires, le Portugal a poussé pour arracher l’égalisation, mais cela n’a pas été suffisant. L’Angleterre se qualifie et défiera Israël en demi-finale.

