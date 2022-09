OM : Igor Tudor s'est-il trompé ?

La suite après cette publicité

Igor Tudor a l’habitude de le répéter en conférence de presse : l’entraîneur peut faire ce qu’il veut, à la fin ce sont les joueurs qui gagnent les rencontres. Mais comment ça se passe dans les défaites ? Certes, c’est une chose que l’OM ne connaît pas en Ligue 1, mais la question se pose. Qu’en est-il quand cette défaite n’est pas « encourageante » comme celle de Tottenham ?

Car c’est bien ce qu’on a aperçu, ce mardi soir, du côté de l’Orange Vélodrome. Le volcan, qui n’avait pas vu de match de C1 avec les supporters depuis près de dix ans, n’attendait que cela. Une équipe conquérante et efficace. À l’annonce des compositions d’équipes, il salivait encore plus puisqu’Alexis Sanchez, Gerson et Payet étaient alignés ensemble. Il ne manquait pas grand-chose pour qu’il entre en éruption.

Il semble avoir mal lu le match

Mais comme on l’a dit, cela a fait pschitt. La montagne a accouché d’une souris et les trois hommes devant ne se trouvaient pas, ne touchaient pas leur bille. Leur attitude, à part peut être celle du Chilien, n’était pas dingue non plus et que dire de leur sortie ? Non, ce n’était pas au ralenti. Mais visiblement, ils n’avaient pas percuté qu’à ce moment l’OM devait faire son retard.

Alors, on se demande si Igor Tudor s’est trompé. A-t-il mal lu le match ? S’attendait-il à pouvoir conserver le cuir dans les 25 mètres adverses et laisser jouer ses virtuoses ? Si oui, il s’est trompé. Il a d’ailleurs réglé la mire à l’heure de jeu en sortant les trois. Dans son approche, il est probablement passé à côté de quelque chose, même s’il ne trouve pas le match négatif.

« La façon dont j'ai vu le match, je ne pense pas qu'ils aient plus dominé ou mis plus de pression. Ce n'est pas une première mi-temps si négative pour nous. C'est vrai qu'on a manqué de création devant, mais ce n'était pas si négatif de mon pays. En deuxième mi-temps, on a vraiment poussé beaucoup, les joueurs sont entrés forts sur le terrain. On aurait mérité de marquer, un match nul aurait été plus juste. Malheureusement, le foot se joue sur des détails, on a pris ce but sur une interception et c'est le football », a-t-il expliqué, mine basse. Il va falloir en faire plus si l'OM veut glaner ses premiers points dans cette C1.