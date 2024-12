Le Brésil signe un deal historique avec Nike

Associés pour la première fois en 1996, Nike et la sélection brésilienne sont étroitement liés. Alors que la Seleção disposait d’un contrat de 35 millions de dollars par an, la fédération brésilienne a décidé de négocier avec la marque à la virgule en revoyant le montant fortement à la hausse. Il faut dire qu’entre le deal de l’Equipe de France estimé à plus de 100 M€ et celui de l’Allemagne qui va débuter en 2027 pour un montant équivalent, le quintuple vainqueur de la Coupe du Monde a gagné son pari puisque les deux parties ont décidé de prolonger leur accord de parrainage.

La suite après cette publicité

Vendredi dernier, la fédération auriverde a ainsi officialisé un nouveau bail avec Nike jusqu’en 2038, évalué à cent millions de dollars par an (soit 94,5 M€), auxquels il faut ajouter les bénéfices de la vente des maillots de l’équipe nationale, qui n’étaient pas inclus dans les contrats précédents. «Il s’agit de l’un des partenariats les plus durables et les plus fructueux du football et, ensemble, nous continuerons à célébrer l’éclat du football brésilien et à honorer l’héritage de la bonite jogo», a de son côté assuré le président de la CBF, Enaldo Rodrigues. Pour rappel, les maillots Nike sont portés par les équipes masculines et féminines du Brésil de tous âges, ainsi que par les équipes de beach soccer et de futsal. La marque américaine équipe également l’Australie, la Croatie, l’Angleterre, la France, le Nigeria, la Pologne, l’Arabie saoudite, la Corée du Sud et donc bientôt l’Allemagne.