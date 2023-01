Toulouse enrôle l’attaquant Saïd Hamulic

Toulouse se montre actif sur le mercato hivernal. Ce mardi, le Téfécé a enregistré une quatrième recrue à l’occasion de ce mercato hivernal, après les arrivées des défenseurs Warren Kamanzi, Gabriel Suazo ainsi que du milieu de terrain Vincent Sierro, lundi soir. «Le Toulouse Football Club s’attache les services de l’attaquant néerlando-bosnien Saïd Hamulic (22 ans), qui arrive en provenance du club polonais du Stal Mielec. Il vient renforcer le secteur offensif de Philippe Montanier», précise le club violet.

«Je suis très heureux de venir à Toulouse. C’est un grand challenge pour moi, mais j’aime relever des défis comme celui-ci. Il me tarde de faire la connaissance de mes nouveaux coéquipiers et du staff, et de commencer à gagner avec eux. J’ai vu pas mal de matchs du TéFéCé cette saison, l’équipe pratique un beau football et c’est pourquoi j’ai voulu signer ici. J’ai vraiment hâte de commencer à jouer dans ce Stadium et rencontrer nos supporters», a-t-il réagi sur le site officiel du club.

