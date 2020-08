Real Madrid : Zinedine Zidane intimide toujours Casemiro

Cela fait déjà cinq années que Casemiro régale ses partenaires et la Liga de manière plus générale. Son entraîneur actuel, Zinedine Zidane en est un fan absolu, le qualifiant même de «fondamental» dans le groupe madrilène. Si le Français semble être très attaché à son joueur, ce dernier l’est aussi et ce depuis sa tendre enfance, ce qui le pousse à le voir comme un grand monsieur, une personne intimidante. Le Brésilien s'est exprimé dans un entretien accordé à The Guardian.

« Même aujourd’hui, je deviens un peu nerveux quand je dois lui parler. Je lui dis qu’il ne sait pas ce qu’il signifiait pour nous, pour moi. Je lui dis ça : tu as remporté 98 mais ça n'a rien changé. Aussi, le connaissant maintenant, je peux dire qu’il le mérite. Il est incroyable : l’humilité, la façon dont il exprime le football. Il nous traite avec tant d’affection et d’amour. » Un discours élogieux, plein d'humilité, qui démontre une réelle reconnaissance du joueur envers son entraîneur.