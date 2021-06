Ajaccio révèle ses maillots pour la saison 2021-2022

Alors que la saison s'est terminée il y a quelques semaines en Europe, de nombreux clubs se sont précipités pour dévoiler de nouvelles tuniques. De son côté, l'Athletic Club ajaccien s'est montré patient et présente tout juste ses trois nouveaux maillots à quelques jours de l'Euro.

Le club corse s'est particulièrement distingué pour ses nombreux maillots ces derniers mois. Grâce à l'exposition dont bénéficient les tuniques de football, les Ajacciens n'ont pas hésité à mettre leurs partenaires locaux en avant tout au long de la saison dernière à travers leur politique de solidarité. Pour la saison 2021-2021, l'ACA s'est montré à l'écoute de ses plus fidèles supporters pour penser ses nouveaux maillots où l'histoire du club est mise en avant.

Le maillot domicile est des plus traditionnels avec six rayures blanches et rouges à l'avant qui pourraient rappeler les tuniques de l'Athletic Bilbao ou de Sunderland. Adidas fait un beau clin d'œil à l'histoire de l'ACA pour la troisième saison consécutive alors que le maillot de la campagne 2018-2019 s'en éloignait. En mettant ce design et ces couleurs en avant, le club souhaite ainsi s’inscrire dans sa plus fidèle tradition au stade François-Coty.

Même loin du stade François-Coty, il n'est pas question de ne pas mettre en avant l'histoire acéenne. À l'extérieur, les joueurs d'Ajaccio porteront un maillot bleu ciel qui n'avait plus été aperçu depuis quelques saisons mais qui a une grande signification. Cette tunique a marqué l’histoire du club, étant celle portée lors de la du titre de champion de Ligue 2 en 2001-2002. « Ce maillot, initialement conçu avec les couleurs de la ville d’Ajaccio, était attendu par nos supporters », peut-on lire dans le communiqué de presse du club.

Quand de nombreux clubs se servent d'un troisième maillot pour dévoiler un design et des couleurs qui s'éloignent des coutumes historiques du club, Ajaccio fait tout l'inverse. On retrouve donc la tunique noire et dorée qui avait été utilisée pour rendre hommage à Napoléon il y a quelques semaines. Ayant connu beaucoup de succès auprès des supporters, ce maillot a été « réédité » en vue de la saison prochaine.

Ces nouvelles tuniques sont d'ores et déjà disponibles sur la boutique en ligne du club ainsi qu'à la boutique officielle située 60 rue Fesch à Ajaccio.