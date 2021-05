L'AC Ajaccio dévoile un nouveau maillot inédit !

Alors que la dernière journée de Ligue 2 va se jouer ce samedi 15 mai, l'AC Ajaccio présente un dernier maillot inédit qui sera porté face à Châteauroux.

Durant l'ensemble de la saison, le club Corse aura montré sa créativité à travers de nombreux maillots inédits comme celui en hommage à Napoléon dévoilé dernièrement. Grâce à l'exposition dont bénéficient les tuniques de football, les Ajacciens n'hésitent pas à mettre leurs partenaires locaux en avant depuis plusieurs mois. C'est pour cette raison que le club a changé de sponsors maillots très régulièrement, et aujourd'hui, l'ACA met un point d’honneur à conclure sa politique de solidarité de la plus belle des manières avec un douzième et ultime partenaire.

Fondé en 1910, le club corse a une longue histoire mais a parfaitement su s'adapter aux nouvelles tendances. Si bien que pour le dernier match de la saison, les joueurs vont vêtir un maillot avec un post Instagram imprimé sur le torse pour mettre en avant AM Digital, la jeune agence de communication digitale en vogue à Ajaccio. Le club présidé par Christian Leca est à l'ère du temps, tout comme Antoine et Madeleine, les deux créateurs de l’agence qui ont bien compris l’importance de l’univers digital et de la e-réputation. Sur la publication Instagram imprimée au cœur de la tunique, on retrouve le slogan « Un bon post, vaut mieux qu’un long discours ! » inspiré d’une célèbre citation de Napoléon Bonaparte.

Pour le dernier match de la saison contre Châteauroux, les Acéistes arboreront donc un ultime maillot inédit en attendant d'autres surprises la saison prochaine !

Crédits photos: Paule Santoni / AM Digital