L'Ajax Amsterdam confronté à un été de tous les dangers

La suite après cette publicité

Les supporters de l'Ajax Amsterdam peuvent avoir de l'inquiétude cet été. Champions des Pays-Bas en titre avec une nouvelle génération plus que prometteuse, les Lanciers ont déjà vu un premier départ cet été : celui de leur entraîneur Erik ten Hag, parti tenter un nouveau défi en Premier League, du côté de Manchester United. Outre leur manager, au club depuis 2017, la direction du club ajacide devra maintenant composer avec les départs déjà actés de plusieurs éléments, alors que d'autres sont encore très approchés par les grands européens.

Parmi les départs, André Onana (26 ans), en fin de contrat à l'Ajax en juin prochain, quittera donc le club dans quelques jours pour s'envoler vers une nouvelle aventure. Longtemps courtisé par l'OL l'été dernier, le portier camerounais rejoindra très probablement l'Inter Milan. Deux autres départs ont déjà été actés : le latéral droit Noussair Mazraoui (24 ans), également en fin de contrat, s'est déjà engagé avec le Bayern Munich jusqu'en 2026. Ryan Gravenberch (19 ans), le prometteur milieu de terrain de 19 ans, l'a suivi en Bavière, pour un transfert à 19 millions d'euros.

Sébastien Haller et Lisandro Martinez très proches d'un départ

Maarten Stekelenburg (39 ans), Przemyslaw Tyton (35 ans), Zakaria Labyad (29 ans) et Danilo (23 ans) ont, eux aussi, terminé leur contrat à Amsterdam, mais cela ne s'arrête pas là. Le solide défenseur central des Lanciers, Lisandro Martinez (24 ans), est proche de s'engager à Arsenal. Comme le révèle The Athletic, une première offre de 30 M€ a déjà été repoussée par le club néerlandais pour l'Argentin aux 36 matches disputés cette saison. Les Gunners ne devraient pas en rester là, Mikel Arteta étant un grand fan du joueur.

Un cas similaire à celui de Sébastien Haller (27 ans). L'avant-centre aux 34 buts et 9 passes décisives en 42 matches disputés la saison dernière a tapé dans l'œil du Borussia Dortmund pour remplacer Erling Haaland. L'Ajax a même récemment reçu une offre de 33 millions d'euros, selon Voetbal International. Un montant qui pourrait convaincre le Champion d'Eredivisie de le lâcher, lui qui avait été acquis pour 22 millions d'euros lorsqu'il était à West Ham.

Quid des arrivées ?

Parmi les restants, le cas Nicolas Tagliafico (29 ans), un temps courtisé au FC Barcelone, reste encore à élucider. À l'instar des cas Antony (22 ans) et Jurrien Timber (21 ans), que l'ex-entraîneur des Godenzonen, Erik ten Hag, aimerait rapatrier lors du mercato chez les Red Devils. «Chaque joueur sous la direction d'Erik ten Hag devient un meilleur footballeur, grâce à sa formation», a dernièrement déclaré Antony au journal néerlandais De Telegraaf. En défense centrale, Perr Schuurs (22 ans), a, lui aussi, déclaré qu'il allait discuter prochainement avec ses dirigeants, en sachant que «de beaux et grands clubs d'Allemagne, d'Italie et d'Angleterre» s'intéressaient à lui, comme il l'a annoncé au média De Limburger.

Alors que tous ces départs ne sont pas encore bouclés, l'Ajax Amsterdam pense rapidement à enrôler de nouvelles recrues. Selon la presse locale, le club ajacide est déjà proche de trouver un accord avec Tottenham pour l'arrivée de Steven Bergwijn (24 ans). En Ligue 1, Adrien Truffert est également courtisé et pourrait partir cet été, même s'il reste en contrat jusqu’en 2025 avec le Stade Rennais. Comme nous vous l'avions révélé, Calvin Stengs (23 ans) est pareillement sur les tablettes de l'Ajax. Enfin, le club de la capitale néerlandaise pourrait aussi miser sur du local, comme avec Owen Wijndal (22 ans, AZ Alkmaar), qui reste aussi proche de la Juventus et de Tottenham. L'été sera loin d'être simple pour les Rouge et Blanc...