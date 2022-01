Franck Ribéry et la Salernitana vont rester en Serie A

Les supporters de la Salernitana peuvent souffler. Menacée d'exclusion de la Serie A, car le promu du Championnat italien possédait le même propriétaire que la Lazio de Rome, ce qui est interdit par les règlements italiens, la Salernita vient d'annoncer, ce lundi, avoir trouvé un accord avec un nouveau propriétaire et pourra donc rester dans l'Élite.

La suite après cette publicité

Alors que la deadline pour un éventuel rachat était fixée au 31 décembre 2021, les Grenats précisent que le 31 décembre 2021, «un accord a été conclu pour la vente de la totalité du capital social de U.S. Salernitana 1919 r.l., avec la prolongation conséquente jusqu'au 14 février 2022 du délai pour la réalisation de la vente, initialement fixé au 31 décembre 2021», via un communiqué. Daniele Iervolino (43 ans), le fondateur de l'université Pegasus, a déclaré «C'est avec une grande émotion que j'annonce l'acquisition de Salernitana 1919. Salerne et ses fans méritent une équipe compétitive».