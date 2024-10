Qualifs CAN 2025 : le Maroc se promène contre la République centrafricaine, Guirassy guide encore la Guinée

Le Maroc, toujours entraîné par Walid Regragui, accueillait ce mardi soir la République centrafricaine de Geoffrey Kondogbia, sur la pelouse du stade d’Honneur d’Oujda, dans le cadre de la 4ème journée du groupe B des Éliminatoires de la CAN 2026. Pour ce duel, le sélectionneur marocain avait aligné une équipe titulaire de choc avec Munir Mohamedi dans les cages, bien aidé par sa défense composée de Belammari, Aguerd, Harkass et Hakimi. Au milieu, on retrouvait Ben Seghir, Ounahi et Amrabat. En attaque, En-Nesyri était accompagné de Ez Abde et Rahimi.

Comme il y a quelques jours pour la première confrontation, les Lions de l’Atlas n’ont fait qu’une bouchée avec un score fleuve (0-4) grâce à des réalisations signées Ben Seghir (34e, 37e), En-Nesyri (50e, sp) et Eze Abde (65e). Dans les deux autres rencontres jouées simultanément, la Guinée, qui se déplaçait sur la pelouse du Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, a dominé sans souci l’Ethiopie (0-3) grâce à un doublé de Guirassy (16e, 23e sp) et Touré (19e). La Tunisie a calé contre les Comorres (1-1). Meriah a égalisé pour sauver les Tunisiens (68e).