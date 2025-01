Le Portugal va lancer une pièce de monnaie à l’effigie de Cristiano Ronaldo

L’argent ne pousse pas dans les arbres, mais sur les terrains de foot. Le Portugal va rendre un nouvel hommage à Cristiano Ronaldo avec une pièce de collection unique, comme l’a annoncé la Banco de Portugal. D’une valeur nominale de 7 euros, en clin d’œil au célèbre numéro « CR7 », elle sera vendue 7,50 euros et produite en seulement 25 000 exemplaires. La pièce arbore le portrait de la légende portugaise, et sera disponible exclusivement via la banque centrale.

Selon l’expert Dan Barrett, cité par le média Sportune, cette pièce pourrait devenir un objet de collection très recherché, avec une valeur pouvant atteindre jusqu’à 144 000 euros grâce à sa rareté et à la popularité de Ronaldo. À titre de comparaison, la pièce de 2 euros à l’effigie de Grace Kelly, produite à 20 000 exemplaires, «s’échange aujourd’hui à plus de 3 000 euros». Ce nouvel hommage s’ajoute aux nombreuses autres distinctions de Ronaldo.