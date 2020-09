La LFP confirme le changement de protocole sanitaire

Avec le précédent protocole sanitaire mis en place en raison de l'épidémie de coronavirus, le match RC Lens-PSG, déjà décalé, aurait dû être reporté puisque le club de la capitale compte 6 joueurs positifs au COVID-19 actuellement. Mais face aux nombreux cas positifs qui affluent dans différents clubs, la Ligue de football professionnel a souhaité faire valider un nouveau protocole sanitaire, plus souple, afin d'éviter les multiples reports.

« Réuni le 2 septembre 2020, le Conseil d’Administration de la LFP a adopté des aménagements au protocole médical des compétitions de Ligue 1 et Ligue 2. Ces évolutions font suite aux demandes des clubs et au retour d’expérience des deux premières journées. Ce nouveau protocole, élaboré en lien avec les pouvoirs publics, précise notamment que les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 seront maintenus tant que 20 joueurs (dont un gardien) sur un effectif de 30 seront testés négatifs. Communiqué aux clubs ce vendredi 4 septembre, ce nouveau protocole s’applique à partir de ce jour. En conséquence, la Commission des Compétitions de la LFP a demandé aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 leur liste de 30 joueurs.» Avec ce nouveau système, Lens-PSG (10 septembre) et PSG-OM (13 septembre) seront maintenus.