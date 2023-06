L’Inter Miami se sépare de Phil Neville

L’Inter Miami, propriété de David Beckham, a annoncé le renvoi de son entraîneur Phil Neville avec effet immédiat. La légende de Manchester United, nommée en janvier 2021 à la tête de la franchise de MLS, aura dirigé 90 matches (36 victoires, 11 matches nuls, 43 victoires). La dernière place de l’Inter Miami de la Conférence Est aura eu raison de lui.

«Le club s’est séparé de Phil Neville. Le club annonce également qu’il se sépare de l’entraîneur adjoint Jason Kreis. L’entraîneur de l’équipe réserve, Javier Morales, assumera le rôle d’entraîneur intérimaire à partir de maintenant, tandis que l’entraîneur assistant Darren Powell, l’entraîneur des gardiens de but Sebastián Saja et l’analyste de la performance Alec Scott conserveront leurs rôles actuels», peut-on lire dans le communiqué du club. Pour rappel, depuis plusieurs semaines, Lionel Messi est envoyé avec insistance du côté de la MLS et de l’Inter Miami.

