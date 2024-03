PSG : Christophe Dugarry assure que Luis Enrique n’aime pas Mbappé

Tout le monde du football s’explique après la polémique Kylian Mbappé. Alors que Luis Enrique a remué le couteau dans la plaie en conférence de presse ce lundi, à la veille du choc de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, Christophe Dugarry, ex-international français, a assuré que les deux hommes avaient leur tord, mais estime surtout que l’entraîneur espagnol n’apprécie pas Kylian Mbappé pour réagir comme cela avec lui.

«Pour la première fois au PSG, un entraîneur a les "cojones" de le sortir, car il n’est pas bon. Je pense qu’il n’aime pas ses qualités et son attitude sur le terrain. Luis Enrique, c’est une honte, il est toujours dans la provocation. Ce qui me choque, ce sont ses explications. Mais mec, dans trois mois peut-être que tu n’es plus là, tu ne prépares rien. Ton équipe est meilleure sans Mbappé ? Prouve-le-nous. Prends tes responsabilités, tu n’as pas réussi à utiliser un joueur comme il se doit. Mbappé, il est peut-être perdu avec ses tactiques. Après, Mbappé n’a pas à se comporter ainsi. Les selfies, le tour d’honneur, c’est quoi ce cirque ?». C’est dit.