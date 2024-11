Olympique Lyonnais : John Textor règle ses comptes avec la DNCG

Le verdict est tombé vendredi soir et les supporters lyonnais ne s’y attendaient pas. Après une audition plus tôt dans la journée, la DNCG a décidé d’encadrer la masse salariale de l’Olympique Lyonnais et de l’interdire de recruter, mais ce n’est pas le pire. Pour le moment, l’OL est rétrogradé de manière conservatoire à l’issue de cette saison. Plutôt confiant avant l’audience, le président lyonnais John Textor était présent en conférence de presse et a balayé toutes les questions à propos de la décision du gendarme financier du football français.

John Textor se justifie

Et pour, dans un premier temps, justifier l’absence de diffusion en direct de cette conférence, l’Américain s’est excusé : «je ne voulais pas faire cette conférence de presse en direct car j’ai eu un rhume. Excusez-moi». Avant de s’étendre sur le sujet et assurer que «l’OL n’est pas un club en péril. Nous allons enregistrer de la trésorerie avec la vente de Crystal Palace. On peut aussi payer des dettes ailleurs sur d’autres filiales d’Eagle Football Group. Nous avons des ventes d’actifs et de joueurs, nous pensons que notre plan va fonctionner. En tant qu’organisation globale, on a beaucoup d’outils pour relever la situation». Soit un déficit de 100 M€, qui devrait être couvert par la «vente imminente» de 45,3 % des parts de Crystal Palace.

Mais l’Américain a tenu à préciser un manque de compréhension avec la DNCG et le commissaire au compte. « Nous avons été transparents, mais il dit noir sur blanc qu’il ne veut pas regarder les informations de nos activités en France. Il s’est limité à la filiale. […] Nous avons un problème d’information avec le commissaire au compte et la DNCG», a-t-il expliqué, avant d’en remettre une couche sur la DNCG : «je ne pense pas qu’ils soient experts sur la bourse de New-York. On a des experts qui vont mettre leurs noms sur notre introduction en bourse. À la DNCG, il y a des gens intelligents mais ils travaillent dans un système et ne veulent pas regarder à l’échelle globale ce que l’on fait».

L’OL «n’a pas besoin d’aide»

«On n’a pas eu d’explication complète des deux lignes de la décision (par rapport au communiqué de la DNCG). On est surpris, j’aurais cru qu’on aurait eu une lettre confidentielle pour travailler ensemble (…) Nous avons conclu que la DNCG n’avait pas confiance en nous. Nous avons sollicité cinq banques reconnues dans le monde entier. Nous sommes dans une dynamique de transformation. Il est vrai que j’ai des problèmes avec la DNCG, c’est une leçon pour moi. Pour un capitaliste américain, la DNCG n’existait pas avant. Nous sommes très optimistes sur notre modèle», a-t-il encore ajouté.

«L’année dernière, j’étais le seul idiot à dire que nous allions pas être relégués. Je le redis un an plus tard : nous n’allons pas être relégués. Personne ne permettra au club ceci. Nous allons mettre de l’argent pour le club au mois de novembre et décembre. Nous avons des ressources qui vont bien au-delà du club. On n’a pas besoin d’aide. Merci», a conclu le président de l’OL, très confiant de son modèle. Avant d’ajouter être content «de là où nous sommes. Nous ne pouvons pas faire appel sur un avertissement. On va en parler à la DNCG».