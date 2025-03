L1 : les mots échangés par Franck Haise et Paulo Fonseca en tribune

Un match de football professionnel, 22 joueurs sur le terrain… mais pas d’entraîneur sur le banc. Voilà une chose bien peu commune à laquelle les spectateurs de ce Nice-Lyon ont pu assister, les deux managers étant suspendus donc en tribune. Franck Haise, entraîneur de l’OGC Nice, pour des propos blessants envers l’arbitre lors de la rencontre de Coupe de France contre Saint-Brieuc, et Paulo Fonseca, pour une attitude agressive envers l’arbitre également à la fin du match contre Brest. Les deux hommes ont d’ailleurs échangé une longue accolade et quelques mots avant la rencontre, eux qui se sont affrontés lors de derbys du Nord enflammés du temps où ils entraînaient Lens et Lille.

«On s’est dit bonjour, on se ne s’est rien dit d’autre, des banalités. On était content de se revoir parce que ça faisait un petit moment qu’on ne s’était pas vu. Mais ça va être long pour lui, ça c’est sûr. C’est long quand on est là-haut quand même», a raconté Franck Haise en zone mixte après la rencontre. Une zone mixte où on ne retrouvait pas Paulo Fonseca, interdit de vestiaire et de couloir également.