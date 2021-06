Real Madrid : qui pour succéder à Sergio Ramos ?

La suite après cette publicité

Cette semaine, le Real Madrid a officiellement tourné la page Sergio Ramos. Une page longue de seize années durant lesquelles l'Espagnol a été un élément précieux dans la conquête de nombreux titres. Le remplacer, aussi bien sur le rectangle vert que dans le vestiaire et dans le cœur des supporters madrilènes, sera très difficile. Mais depuis plusieurs mois, la presse ibérique explique que Florentino Pérez veut faire de Raphaël Varane le nouveau patron de la défense merengue.

Un voire deux défenseurs à recruter

Le problème, c'est que le Français n'est pas certain de rester. En fin de contrat en 2022, le joueur de 28 ans traîne des pieds pour prolonger. Il aurait même des envies d'ailleurs après une dizaine d'années dans la capitale espagnole. Manchester United ou encore le PSG sont prêts à bondir sur l'occasion. Des clubs qui ont toujours l'espoir de recruter Varane car même avec le départ de SR4, la porte n'est pas fermée du côté du joueur. En cas de vente, le Real Madrid aimerait l'inclure dans l'opération Mbappé.

Entre le départ de SR4 et l'avenir incertain de Varane, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu pourraient donc recruter au moins un voire deux joueurs en défense. Revenu sur le banc madrilène il y a quelques jours, Carlo Ancelotti peut déjà compter sur Eder Militão ainsi que Nacho, qui étaient des doublures sous les ordres de Zinedine Zidane. Il va également pouvoir s'appuyer sur la recrue David Alaba, capable d'évoluer dans l'axe central comme sur le côté gauche.

Des pistes onéreuses

En plus de ces trois hommes, le coach italien pourrait obtenir un renfort supplémentaire. Depuis des semaines, le nom de Jules Koundé (22 ans) est cité. Brillant sous le maillot de Séville, l'international tricolore intéresse la Casa Blanca. Mais d'après AS, le prix demandé par les Andalous, à savoir 80 millions d’euros, refroidirait pour le moment les dirigeants madrilènes. Il faudrait donc casser sa tirelire pour le footballeur sous contrat jusqu'en 2023, qui pourrait finalement prolonger en Andalousie.

Autre joueur courtisé : Pau Torres (24 ans). El Confidencial expliquait récemment que le profil du joueur de Villarreal plaisait beaucoup en interne. Les têtes pensantes du Real Madrid apprécient sa personnalité et son talent, et voient en lui un joueur capable d'assumer le rôle occupé par Sergio Ramos. Le prix du défenseur sous contrat jusqu'en 2024 est estimé à 50 millions d'euros. Néo-international espagnol, Aymeric Laporte (27 ans) serait aussi suivi de près.

Des ressources en interne pour compléter le secteur défensif

Lié à Manchester City jusqu'en 2024, il n'est plus un titulaire en puissance aux yeux de Pep Guardiola. Son idée serait donc de revenir en Espagne cet été, lui qui a longtemps défendu les couleurs de Bilbao. Et si le Barça a été cité comme un point de chute, El Confidencial assure que c'est à Madrid qu'il veut poser ses valises. L'Atlético et le Real Madrid ont ses faveurs. Sous contrat jusqu'en 2025, Laporte devra composer avec les envies de Manchester City. Là aussi, le prix demandé sera déterminant. Enfin, Carlo Ancelotti pourra aussi s'appuyer sur des ressources internes.

Lassé d'être prêté, Jesus Vallejo (24 ans), qui était à Grenade cette saison, veut rentrer à la maison. Il s'agirait d'un renfort à coût zéro pour le Real Madrid, qui voit en lui un joueur d'avenir. Joueur du Castilla, Mario Gila (20 ans) a des chances d'intégrer le groupe pro, tout comme Victor Chust (21 ans), déjà appelé par Zinedine Zidane cette saison. Mais pour ces trois joueurs, ils seraient plus là pour compléter secteur défensif que pour être des titulaires. Le Real Madrid et Ancelotti ont donc du pain sur la planche pour trouver le successeur de Sergio Ramos, voire le remplaçant de Raphaël Varane.