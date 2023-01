Lorient change d’avis pour Hervé Koffi !

Alors que des discussions avaient été nouées ces dernières heures avec Hervé Koffi, Lorient a semble-t-il décidé de faire machine arrière. Après des discussions en interne, les Merlus ont décidé de faire confiance au portier italien Vito Mannone, auteur de deux derniers matches rassurants avec Lorient.

L’idée est donc d’attendre le retour du titulaire du poste, Yvon Mvogo blessé depuis le 6 novembre et un match face au PSG. Les qualités du vice capitaine du Burkina Faso ne sont bien évidemment pas en cause, il s’agit plus d’une décision sportive et financière. Pour revoir celui qui est considéré comme l’un des meilleurs gardiens de Jupiler League en Ligue 1, il faudra donc attendre encore quelques mois…

